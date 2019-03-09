РИАМО – 9 мар. Певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении», представил свою песню Scream («Крик») для международного конкурса, сообщает Газета.ru.

«Певец подчеркнул, что когда он впервые услышал эту песню, он «почувствовал невероятную силу и мощь мелодии». После того, как в ней «появился текст», «все обрело еще больший смысл», отметил поп-музыкант», – говорится в сообщении.

Лазарев в своем Instagram написал, что режиссер клипа на песню Scream Константин Черепков снял «уникальный и трогательный» ролик. Видеоролик опубликован на канале певца в YouTube.

Музыкант отметил, что заранее благодарен всем слушателям песни за «лайки и дизлайки».