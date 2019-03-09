РИАМО - 9 мар. На Ленинградском шоссе в столице конфликт между водителями закончился поножовщиной, злоумышленник задержан сотрудниками полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«С Ленинградского шоссе пришла заявка на «02» о дорожном конфликте. Сотрудники прибыли, установили, что один в ходе конфликта нанес другому ножевое ранение и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательств.