РИАМО – 9 мар. В Солнечногорске 1378 человек установили рекорд России по самой массовой лепке пельменей, центральное событие «Солнечной Масленицы» состоялось на набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Перед началом мероприятия с жителями и гостями Масленицы секретами приготовления мясных стейков поделился именитый шеф-повар, автор кулинарных мастер-классов, признанный «Король гриля» Григорий Мосин.

«Старт массовой лепке дали ровно в 14:00 под наблюдением главного редактора книги рекордов России Станислава Коненко и экспертов. Принял участие в установке рекорда России и глава района Владимир Слепцов, певица Анна Семенович и гости муниципалитета. По результатам проведенного мероприятия рекорд признан состоявшимся», – отмечается в сообщении.

Слепцов уточнил, что в историческом событии поучаствовали свыше 1 тысячи жителей.

«Уверен, что они запомнят этот день. Ну а мы в свою очередь будем радовать жителей новыми и приятными сюрпризами», – заверил он.

Сразу после установки рекорда Слепцов вместе с гостями фестиваля посетил несколько тематических площадок. В этом году здесь впервые проходит арт-фестиваль по изготовлению креативных валенок и обереговых кукол. Гулянья в Солнечногорске посетил также популярный российский певец Стас Костюшкин. Как и обещал ранее в своем Instagram, он приготовил блины по своему особому рецепту.

А тем временем на набережной свои силы продемонстрировали настоящие русские богатыри – участники экстремального силового шоу «Прорыв».

«Основатель шоу Михаил Платонов, четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России Михаил Савин, неоднократный призер чемпионатов Европы по бодибилдингу и многократный рекордсмен Книги рекордов России Михаил Сидорычев для тысячи жителей продемонстрировали всю мощь: ломали руками оцинкованные болты, сгибали стальные пруты, забивали гвозди руками и ломали бетонные блоки», – заключается в материале.