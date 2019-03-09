РИАМО – 9 мар. В Солнечногорске 1378 человек установили рекорд России по самой массовой лепке пельменей, центральное событие «Солнечной Масленицы» состоялось на набережной озера Сенеж, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.
Достижение официально зарегистрировано в Книге рекордов России. Перед началом мероприятия с жителями и гостями Масленицы секретами приготовления мясных стейков поделился именитый шеф-повар, автор кулинарных мастер-классов, признанный «Король гриля» Григорий Мосин.
Слепцов уточнил, что в историческом событии поучаствовали свыше 1 тысячи жителей.
«Уверен, что они запомнят этот день. Ну а мы в свою очередь будем радовать жителей новыми и приятными сюрпризами», – заверил он.
Сразу после установки рекорда Слепцов вместе с гостями фестиваля посетил несколько тематических площадок. В этом году здесь впервые проходит арт-фестиваль по изготовлению креативных валенок и обереговых кукол. Гулянья в Солнечногорске посетил также популярный российский певец Стас Костюшкин. Как и обещал ранее в своем Instagram, он приготовил блины по своему особому рецепту.
А тем временем на набережной свои силы продемонстрировали настоящие русские богатыри – участники экстремального силового шоу «Прорыв».
«Основатель шоу Михаил Платонов, четырехкратный рекордсмен Книги рекордов России Михаил Савин, неоднократный призер чемпионатов Европы по бодибилдингу и многократный рекордсмен Книги рекордов России Михаил Сидорычев для тысячи жителей продемонстрировали всю мощь: ломали руками оцинкованные болты, сгибали стальные пруты, забивали гвозди руками и ломали бетонные блоки», – заключается в материале.
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