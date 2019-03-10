РИАМО - 10 мар. Матч 19-го тура Российской премьер-лиги между московскими командами «Динамо» и «Спартак» состоится на стадионе «Арена Химки» в воскресенье, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «красно-белых».

«Официально! Матч 19-го тура @rfpl между «Динамо» и «Спартаком» состоится 10 марта в 19:00 на «Арене Химки», – говорится в сообщении.

Ранее комиссия РПЛ отказала «Динамо» в проведении матча со «Спартаком» на стадионе в Петровском парке из-за неудовлетворительного качества газона.