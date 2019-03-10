РИАМО - 10 мар. На ВДНХ в воскресенье пройдет благотворительная акция, которую проведут ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок и популярный телеведущий Тимур Соловьев, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

«С 12 до 13 часов перед павильоном 57 «Россия – моя история» развернется масленичная ярмарка, где каждый сможет не только полакомиться вкусными блинами, которые специально для участников акции приготовят повара ресторана «Чешско место», но и помочь приюту для животных «Красная сосна», – говорится в сообщении.

Все вырученные средства пойдут на закупку корма для собак, лекарства и другие нужды приюта. В благотворительной акции также примут участие представители приюта «Красная сосна», который стал домом для 450 брошенных или потерянных животных.

«Содержать стольких собак и ухаживать за каждой – задача не простая. Сотрудники приюта отмечают, что в последнее время неравнодушные люди сами выбирают для себя, как помочь: кто-то привозит корм, кто-то приезжает погулять с животными, кто-то перечисляет пожертвования. Способов много и один из них – проведение таких акций», – отмечается в пресс-релизе.

Благотворительная ярмарка на ВДНХ в рамках фестиваля «Московская масленица» – отличный способ привлечь внимание людей к проблемам бездомных животных и сделать их жизнь лучше.