РИАМО – 10 мар. На Пушкинской площади парка Горького в воскресенье продолжатся масштабные гулянья в честь праздника Масленицы, мероприятия придутся по душе и маленьким, и взрослым посетителям, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Одна из причин заглянуть на праздник в парк Горького – возможность сделать множество ярких фото и селфи.

«На площадке установят разноцветные «бусеничные деревья» (деревья, на которых вместо листьев «выросли» огромные разноцветные бусины), а также 3D арт-объекты в виде фигур танцовщиков знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева», – добавляется в сообщении.

Самых маленьких гостей порадуют расписные лошадки-качалки – их будет целых 20 штук – и качели «Парочка». Их украсят трехметровые фигуры, стилизованные под дымковскую игрушку.

«Самым заметным украшением площадки станет пятиметровый валенок из соломы – он символизирует зиму и будет сожжен под занавес праздника (10 марта в 19:30). Вместе с валенком на счастье сожгут и бумажки, на которых гости праздника напишут свои желания», – отмечается в материале.

Любителям зрелищных развлечений скучать не придется: спектакли и концерты будут идти нон-стоп, с 12:00 до 20:00. Ансамбли «Держава» (в 12:00 и в 18:00) порадуют гостей народными песнями, частушками, рассказами о масленичных традициях, играми и хороводами.

Кроме того, на анимационной площадке с утра и до вечера для гостей будут работать сразу шесть развлекательных программ.

«На каждой (площадке – ред.) артисты предложат всем желающим поучаствовать в мастер-классах и подвижных забавах. Среди необычных – «музыкальные жмурки» (участникам выдадут шумовые музыкальные инструменты – трещотки, бубны и маракасы – на звук которых и будет ориентироваться водящий), танцевальные флешмобы и старинная масленичная игра «горелки», – заключается в материале.