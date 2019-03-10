РИАМО - 10 мар. Церемония сожжения чучела Масленицы из злаков и бамбука состоится в воскресенье в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Десятого марта в рамках закрытия праздника тюльпанов «Репетиция весны» и масленичной недели в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» торжественно сожгут чучело из злаков и бамбука», – говорится в сообщении.

Каждый посетитель сможет проститься с чем-либо неприятным – будет достаточно написать об этом на бумажке и повесить на чучело перед церемонией сожжения. Пока что чучело «живет» в Царстве кактусов.

Начало церемонии в 16:00. Место проведения – концертно-выставочное поле.

«Есть шанс, что посетителей угостят печеной в золе картошкой, а выставку «Репетиция весны» продлят — все зависит от состояния растений. После окончания «Репетиции весны» при поддержке посольства Японии в России в «Аптекарском огороде» появится чайный домик, где будут проходить церемонии», – добавляется в материале.