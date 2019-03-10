РИАМО – 10 мар. На нескольких участках проспекта Академика Сахарова в Красносельском районе столицы в воскресенье временно будет ограничено движение из-за проведения согласованного митинга, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения. Участок: проспект Академика Сахарова в районе дома №9. Особенности 1: занятие одной полосы. Период: 10 марта с 05:00 до 08:00. Особенности 2: занятие двух крайних левых полос движения в каждом направлении. Период: 10 марта с 16:00 до 19:00», – говорится в сообщении.

Также на двух участках в центре столицы в воскресенье полностью перекроют движение.

«Участок 1: улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Участок 2: проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Период: 10 марта с 08:00 до 16:00», – добавляется в сообщении.

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