РИАМО – 9 мар. На юго-востоке Москвы легковой автомобиль, двигаясь задним ходом, сбил женщину, причиненные увечья оказались смертельными, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

«На Краснодонской улице около дома 7 в 17:00 водитель осуществлял движение задним ходом и наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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