РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 мар. Начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Вадим Зеленев проведет личный прием жителей Подольска в понедельник, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Личный прием начальника управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 Зеленева пройдет 11 марта с 14:00 до 16:00 по адресу: городской округ Подольск, улица Свердлова, дом №5А. Записаться можно по телефону: 8(496)757-18-50», – говорится в сообщении.

Встреча главных врачей с населением по вопросам здравоохранения пройдет в Подольске 14 марта с 16:00 до 18:00. Она состоится по адресу: Подольск, улица Кирова, дом №4, зал заседаний общественной палаты, вход со стороны концертного зала администрации.