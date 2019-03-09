РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в субботу провели конкурс «Супербабушки», звание супербабушки получила Галина Титунина, сообщается в группе «ДК «Машиностроитель»/городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Доме культуры «Машиностроитель» 9 марта прошел конкурс «Супербабушки». В зале собрались родные и близкие, дети, внуки. На сцене соревновались их бабушки, а они для них - самые лучшие, красивые, обаятельные, молодые, и энергичные. «Супербабушкой» стала Галина Титунина, титул «Самая привлекательная бабушка» получила Ольга Шумилина; «Самая современная бабушка» - Татьяна Сапрыкина; «Самая талантливая бабушка» - Любовь Добродей; «Самая элегантная бабушка» - Любовь Плынина; «Самая артистичная бабушка» - Любовь Березина», - говорится в сообщении.

Участницы рассказывали сказки, пекли блины, пели песни, читали стихи, демонстрировали свою спортивную закалку, и все это задорно и весело. Конкурс украсило выступление творческих коллективов ДК с песнями и танцами. Когда жюри объявило победительницу, зал поддержал его решение аплодисментами. Сама победительница чуть не расплакалась от счастья. Группа поддержки, друзья и родные одарили всех участниц цветами.