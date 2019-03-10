РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 мар. Масленичные ярмарки пройдут в воскресенье в парках городского округа Люберцы, в них примут участие около 30 предпринимателей.

Глава муниципалитета Владимир Ружицкий отметил, что во время народных гуляний в парках будет организована работа тематических ярмарок. Гости из Москвы, Углича, Сергиева Посада, Тамбова, Тверской области представят на них свои изделия – всего порядка 30 предпринимателей.

Посетителям ярмарки предложат блины, горячий глинтвейн, медовуху, чай из самовара, рыбные, мясные и кондитерские изделия, товары из стекла и дерева. В рамках ярмарочных мероприятий организуют катание на лошадях, пони, а также катание с горок на ватрушках. Будут работать мастер-классы и аттракционы для детей и взрослых.