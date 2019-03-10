РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 мар. Масленичные гуляния пройдут на площади Дворца культуры «Подмосковье» в подмосковном Красногорске в воскресенье, центральными событиями станут выставка масленичных кукол и конкурс блинов, сообщается на официальном сайте управления по культуре и делам молодежи администрации муниципалитета.

« Одним из центральных событий праздника станет конкурс-выставка масленичных кукол «Матушка Масленица – 2019», который будет проходить 10 марта на площади ДК «Подмосковье» с 12:00», – говорится в сообщении.

Также в воскресенье на площади Дворца культуры проведут конкурс блинов «Масляное солнышко». Победителей определят в десяти номинациях.