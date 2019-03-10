РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. В парке имени Виктора Талалихина в Подольске в воскресенье пройдут соревнования по воркауту, их включили в праздничную программу, посвященную празднованию Широкой Масленицы.

В парке Талалихина в воскресенье с 12:00 до 15:00 на спортивной площадке будут проходить соревнования по силовому экстриму, конкурс «Русские богатыри» и состязания по воркауту.

Руководитель местного отделения Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Павлов отметил, что соревнования по воркауту посвящены празднику Русской Масленицы, так как в этот день по традиции на Руси мужчины показывали свою удаль в разных состязаниях и молодецких забавах. Все желающие смогут посмотреть воркаут в дисциплинах «фристайл» и «выход силой».

На мероприятии ожидают участников из ближайшего Подмосковья. Победители получат кубки, медали, грамоты и ценные призы от комитета по физической культуре и спорту администрации горокруга Подольск.