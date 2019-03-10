РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Первый этап чемпионата по автослалому среди женщин пройдет в воскресенье в подмосковных Люберцах.

На базе спортивно-технического клуба (СТК) «Люберцы» пройдет чемпионат по автослалому городского округа Люберцы среди женщин, который приурочен к 8 Марта. Чемпионат состоится в два этапа: первый пройдет в воскресенье, а второй – 17 марта. На мероприятии ждут всех желающих: любителей, профессионалов и начинающих водителей, ведь это отличная возможность отточить свои навыки вождения в экстремальных условиях.

Для участников построят две конфигурации трассы, которую нужно будет пройти на скорость. Участники могут участвовать в четырех зачетных классах: передний привод, задний привод, полный привод и моно.

Вход для зрителей – бесплатный. После соревнований для участниц и болельщиков организуют бесплатные заезды.

Регистрация участниц начнется в воскресенье в 11:00, до 12:00 их ознакомят с трассой. Соревнования стартуют ориентировочно в 12:00.

Мероприятие пройдет при поддержке спорткомитета администрации городского округа по адресу: поселение Томилино, 1-й километр Рязанского шоссе, территория котельной №2. Также можно ввести в поиск навигатора «Спортивно-технический клуб «Люберцы».