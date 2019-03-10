РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Питомцы кинологического клуба покажут цирковые трюки на масленичных гуляниях в центральном парке подмосковных Люберец в воскресенье.
Глава городского округа Владимир Ружицкий отметил, что на Масленицу в городском округе Люберцы запланировано одно развлекательное мероприятие для владельцев домашних животных. В воскресенье дрессированные собаки продемонстрируют цирковые трюки. Также он пригласил всех жителей Люберец вместе со своими питомцами поучаствовать в «Веселых стартах».
Праздничную программу подготовил кинологический клуб «Новый Легион». Тренировочная площадка клуба расположена на территории парка. Мероприятие будет состоять из двух частей. Собаки разных пород, которых дрессируют в клубе, покажут цирковые трюки, послушание, элементы защитного раздела. Во второй части программы смогут принять участие все желающие гости парка вместе со своими питомцами.
Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.
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