РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. Питомцы кинологического клуба покажут цирковые трюки на масленичных гуляниях в центральном парке подмосковных Люберец в воскресенье.

Глава городского округа Владимир Ружицкий отметил, что на Масленицу в городском округе Люберцы запланировано одно развлекательное мероприятие для владельцев домашних животных. В воскресенье дрессированные собаки продемонстрируют цирковые трюки. Также он пригласил всех жителей Люберец вместе со своими питомцами поучаствовать в «Веселых стартах».

Праздничную программу подготовил кинологический клуб «Новый Легион». Тренировочная площадка клуба расположена на территории парка. Мероприятие будет состоять из двух частей. Собаки разных пород, которых дрессируют в клубе, покажут цирковые трюки, послушание, элементы защитного раздела. Во второй части программы смогут принять участие все желающие гости парка вместе со своими питомцами.

Начало мероприятия в 15:00. Вход свободный.