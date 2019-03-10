РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. В подмосковном Подольске проведут конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица», чучела примут участие в параде кукол в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в воскресенье во время празднования Широкой Масленицы, сообщается в группе «Комитет по культуре и туризму» в соцсети «ВКонтакте».

«Конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» проведут в рамках подготовки к городскому празднику «Широкая Масленица», который пройдет в парках Подольска 10 марта с 12:00 до 16:00. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно в городской парк культуры и отдыха имени Талалихина 10 марта с 11:00 до 11:30, сбор у центрального входа. Куклы примут участие в параде масленичных кукол «Сударыня Масленица» и на время проведения праздника будут установлены на центральной площадке праздника», – говорится в сообщении.

Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, она может быть сделана из любых материалов. Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке, поэтому она должна иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест для установки в снежном сугробе, специальную опору. На каждой кукле разместят визитную карточку с представлением героини в стихотворной или прозаичной форме.

Для подведения итогов конкурса комитет по культуре и туризму администрации Подольска создаст конкурсную комиссию из мастеров и преподавателей декоративно-прикладного творчества, руководителей фольклорных коллективов. Комиссия принимает решение о победителях путем закрытого голосования и может учредить поощрительные призы для авторов наиболее интересных кукол. Волонтеры праздника организуют открытое голосование, по итогам которого вручается приз «Зрительских симпатий».

Победителей конкурса наградят памятными дипломами и ценными призами. Всем участникам конкурса на лучшую масленичную куклу-чучело вручат памятные дипломы и призы.