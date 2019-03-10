РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. Соревнования для детей по горнолыжному спорту пройдут в воскресенье в горнолыжном комплексе «Красная горка» подмосковного Подольска, сообщается на сайте комплекса.

«Открытое первенство «Солнечные зайчики» горнолыжного комплекса «Красная горка» по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант в личном зачете среди младших возрастных групп 2014-2013, 2012-2011, 2009-2010 годов рождения пройдет 10 марта. Соревнования будут проходить на трассе №2, свободное катание и разминка на – трассе №1», – говорится в сообщении.

Победителей и призеров определят по сумме заездов в каждой возрастной группе. Их наградят кубками, медалями и грамотами, а также ценными призами.