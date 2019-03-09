РИАМО - 9 мар. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родственникам и коллегам умершего в субботу народного артиста ССССР Владимира Этуша и отметил, что его уход стал для всех невосполнимой потерей.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с ним пройдет 12 марта в столичном Театре имени Вахтангова.

«Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш. Блистательный артист, любимый всеми поколениями зрителей. Человек, без которого невозможно представить отечественный кинематограф и театр. Его уникальный талант сочетал в себе драматическую глубину и блеск комедии, эмоциональность и обаяние, элегантность и удивительную искренность», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что эта потеря – невосполнима.

«Приношу свои глубокие соболезнования семье Владимира Абрамовича, его друзьям и коллегам, всем тем, кому дорога память о нем», – заключил председатель правительства России.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.