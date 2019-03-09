РИАМО – 9 мар. Семнадцатилетний молодой человек стал заложником поневоле, накануне юноша хотел извлечь приз из автомата по розыгрышу купюр, который установлен в торговом центре на ВДНХ, но застрял, сообщает Mash.

На помощь юноше пришли сотрудники МЧС.

«Парень застрял в автомате по розыгрышу купюр в ТЦ на ВДНХ. Наличку из шайтан-машины он вытащить не смог – как и свой кулак», – говорится в сообщении.

В материале уточняется, что все денежные призы остались в автомате.