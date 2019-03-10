РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 мар. В парке имени Виктора Талалихина подмосковного Подольска в воскресенье пройдет первый фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019», сообщается в группе «Союз аниматоров «Про людей» в соцсети «ВКонтакте».

«В парке культуры и отдыха Талалихина 10 марта с 12:00 до 16:00 пройдет первый фестиваль креативных саней «Шоу-сани 2019». Участники будут с ветерком, свистом, хохотом, необычайными санными сюжетами провожать зиму», – говорится в сообщении.

Лучших выберут в нескольких видах: заезд на тазах, заезд на санях с горки, конкурс-парад саней, изготовленных вне положения, и номинациях: детские сани, взрослые, корпоративные. Всех участников ждут ценные призы от партнеров и спонсоров, а победителей – особые награды.

Для заезда с горы сани должны иметь основу в виде сцепленных от одного до четырех тюбингов. Сани, изготовленные на иной основе, участвуют в конкурсе-параде саней на горизонтальной поверхности.

Креативный проект может быть в виде любой техники, театральной постановки с декорациями, тематической конструкции, возможно использование музыкального сопровождения, безопасных спецэффектов.

В битве за лучшую конструкцию саней принимают участие команды в составе до пяти человек. Главные критерии оценки: интересная конструкторская идея саней, креативная экипировка и необычный перфоманс перед спуском (мини-сценка под музыку), дальность спуска саней.