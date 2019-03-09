РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске в субботу начались двухдневные празднования Масленицы, в поселке Дубровицы раздали около 600 блинов, всего праздник посетило около двух тысяч человек, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации округа в микрорайоне Дубровицкий Валерий Боярко.

Праздник Широкой Масленицы прошел с 12:00 до 15:00 на 20 площадках в микрорайонах муниципалитета. Жителям показали яркие представления, провели конкурсы, народные забавы, спортивные состязания, шла торговля сувенирами, сладостями, изделиями народных промыслов. Участников и гостей мероприятий приветствовали руководители территориальных управлений и отделов администрации в микрорайонах.

«В поселке Дубровицы на Широкую Масленицу провели масленичные народные гуляния, посвященные проводам русской зимы. На площадке возле Культурно-просветительского центра «Дубровицы» выступили лучшие творческие коллективы учреждений культуры. Всем желающим раздали около 600 блинов, работали ярмарка и зона с угощениями. Всего праздник посетило около двух тысяч человек», - сказал Боярко.

Десятого марта гуляния пройдут в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава», детском парке и возле ФСК «Заречье». Также праздничные мероприятия проведут в микрорайоне Львовский, поселках Романцево, Молодежный, селе Александровка.

Главные мероприятия пройдут 10 марта в парке культуры и отдыха имени Талалихина, где впервые проведут конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня Масленица» с парадом, будет взятие снежной крепости, фестиваль креативных саней «Шоу-сани». Самые ловкие, забравшись на столб, смогут получить живого петуха и ценные подарки. Гостей ждут концерты с участием фольклорных коллективов, игры, конкурсы, ярмарки с блинами. Завершится праздник традиционным сожжением чучела зимы в 15:00.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны. Славянский праздник пришел из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Церковь включила Масленицу в число своих праздников, назвав его Сырной седмицей, так как Масленица приходится на неделю, предшествующую Великому посту.