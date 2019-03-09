РИАМО - 9 мар. В субботу «Солнечная Масленица» стартовала в Солнечногорске, гостей поприветствовали глава муниципалитета Владимир Слепцов и популярная российская певица Анна Семенович, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Началась праздничная программа в 12:00 на Советской площади. Здесь для жителей и гостей Солнечногорска работает сразу несколько интерактивных зон: масленичная ярмарка, хороводы, мастер-классы и килограммы блинов и пирогов от поселений, приготовленных по уникальным старинным рецептам.

«Мы подготовили для жителей и гостей грандиозную развлекательную программу. Найти увлечение по душе здесь сможет каждый, независимо от возраста: популярные отечественные исполнители, хороводы, мастер-классы, ярмарка. Колорит празднику добавят выступления творческих коллективов и традиционные русские забавы», – сказал Слепцов.

Старт грандиозным праздничным гуляньям в Солнечногорске также дала известная певица Анна Семенович, которая поздравила жителей и исполнила свои лучшие хиты.

«Думаю, эта весна будет такая же яркая и солнечная и принесет только самые позитивные эмоции. Жителям Солнечногорска я хочу пожелать весеннего тепла, радости и больше счастливых улыбок», – добавила Семенович.

Сразу после официального начала праздничной программы Слепцов и Семенович вместе с гостями Солнечногорска испекли традиционное масленичное угощение – блины, попробовать которые смогли все желающие.

«На главной площади для жителей и гостей муниципалитета была представлена тематическая ярмарка блинов и пирогов, приготовленных по старинным рецептам поселений и деревень округа. Для гостей праздника выступили настоящие виртуозы отечественной сцены – знаменитый дует «Баян-микс», также на главной площади округа в течение дня с лучшими номерами выступали творческие коллективы муниципалитета», – заключается в материале.