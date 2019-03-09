РИАМО - 9 мар. Россиянин Александр Большунов завоевал золото на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Норвегии, второе и третье места также заняли российские спортсмены Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков, сообщает Газета.ru.

«Четыре россиянина во главе норвежского марафона финишируют! Причем первым заканчивает тот, кому было больше всех надо! Большунов - чемпион! Второй - Вылегжанин. Третий - Ларьков. Четвертый - Семиков. И только потом Харви и Сундбю», – говорится в сообщении.

В предыдущий раз в норвежском Хольменколлене представители одной страны брали весь пьедестал на марафоне в далеком 1985 году. И это были, конечно, норвежцы.

По итогам сегодняшней гонки Большунов выходит на первое место в общем зачете Кубка мира и создает себе небольшой, на задел от Клебо.