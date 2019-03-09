РИАМО – 9 мар. Почти две тысячи женщин посетили Музей Победы в Международный женский день, вход для представительниц прекрасной половины человечества был бесплатным, говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры.

Музей Победы подготовил для посетительниц праздничную программу.

«В исполнении студентов Российской академии музыки имени Гнесиных прозвучали эстрадные, джазовые и классические музыкальные композиции. А дети смогли сделать подарки своим мамам во время бесплатных художественных мастер-классов «Цветы для мамы». В кинозале музея прошли бесплатные кинопоказы», – отмечается в сообщении.

Кроме того, 8 Марта Музей Победы стал одной из площадок всероссийской акции «Вам, любимые!». Волонтеры столицы подарили гостьям музея около тысячи тюльпанов.

Также около музея прошли два весенних флешмоба.

«Активисты «Молодежки ОНФ» создали праздничную открытку из 90 частей, а волонтеры Москвы выстроились в «живую» восьмерку, чтобы поздравить женщин», – уточняется в материале.