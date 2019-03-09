РИАМО - 9 мар. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил глубокие соболезнования родным и близким народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны, почетного члена Общественного совета при СК России Владимира Этуша и отметил, что актер был искренен и честен со своим зрителем, сообщается на сайте СК РФ.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Сегодня не стало народного артиста СССР, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного члена Общественного совета при СК России, настоящего героя нашего времени Владимира Абрамовича Этуша. Владимир Этуш всегда был истинным примером человека, который беззаветно и преданно любил Родину, свой народ. Он всегда был искренен и честен со своим зрителем», – заявил Бастрыкин.

Он уточнил, что, будучи совсем мальчишкой, имея бронь от призыва, все равно не испугался и добровольцем ушел на фронт, всегда был на передовой, защищал свою страну и удостоился многих наград.

«Несмотря на пережитые тяготы войны, тяжелые ранения, Владимир Этуш уже в мирное время сумел стать настоящим «гением искусства», а также, будучи ректором и художественным руководителем Высшего театрального училища имени Бориса Щукина, стал мудрым наставником для нескольких поколений актеров. Его работы в кинематографе и театре навсегда останутся в нашей памяти и будут сохранены для будущих поколений», – дополнил председатель СК РФ.

По его словам, Этуш, являясь почетным членом Общественного совета при СК России, участвовал в обсуждении насущных проблем, предлагал конструктивные решения и всегда твердо стоял на своей позиции. Он также принимал активное участие в творческих вечерах, постановках для сотрудников ведомства, студентов академий СК России и воспитанников кадетских корпусов. И каждый раз ему дарили шквал оваций.

«Мы искренне благодарны ему за эту общественную работу, на которую он не жалел сил и времени. Он искренне хотел привить подрастающему поколению чувство прекрасного, любовь к кино и театру. Авторитет Владимира Этуша был непоколебим, он снискал уважение и почет среди людей самого разного возраста, разных профессий», – подчеркнул Бастрыкин.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.