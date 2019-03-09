РИАМО - 9 мар. С 16 по 18 марта можно узнать множество интересных сведений о культуре и истории Крыма и даже увидеть природные и рукотворные достопримечательности полуострова в столичном парке «Сокольники», здесь установят арт-объект «Окно в Крым», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В рамках городского фестиваля «Крымская весна» на территории этого парка установят интерактивный арт-объект «Окно в Крым», стилизованный под оконный проем, за которым разместится специальный экран. Открывая «ставни» гости увидят в «окне» фотографии и видеоролики, изображающие самые живописные и узнаваемые места Крыма», – говорится в сообщении.

В «окне» все желающие смогут увидеть гору Ай-Петри, замок «Ласточкино гнездо», севастопольский Памятник затопленным кораблям, средневековый город-крепость Чуфут-Кале и другие достопримечательности. При каждом последующем открытии интерактивного «окна» на экране будет появляться новое место.

«Кроме того, в дни фестиваля по радио парка будут рассказывать интересные исторические факты о Крымском полуострове, а также зачитывать отрывки из воспоминаний Ивана Айвазовского, Антона Чехова и других знаменитых людей, которые родились в Крыму или часто его посещали», – уточняется в материале.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам. В культурной программе этого праздника – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Полный список участвующих площадок и подробное расписание событий фестиваля смотрите очень скоро на сайте.