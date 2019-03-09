РИАМО – 9 мар. Пассажир авиакомпании «Аэрофлот» пожаловался, что во время ожидания рейса в бизнес-зале «Шереметьева» съел колбасу, в которой был кусок стекла, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Со слов пострадавшего, он находился в бизнес-зале аэропорта «Шереметьево», где ожидал своего рейса. Мужчина решил съесть кусочек колбасы, но порезал губу о стекло размером около 1 на 1 сантиметр. На место была вызвана бригада скорой помощи, медики зафиксировали у пассажира рассечение губы», - говорится в сообщении.

Пострадавший пассажир написал жалобу на авиакомпанию.

В свою очередь представитель «Аэрофлота» отметил, что зал, в котором произошел данный инцидент, принадлежит аэропорту, а не авиакомпании, и на обслуживается «Аэрофлотом». Более того, у компании нет собственных бизнес-залов в аэропортах.