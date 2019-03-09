РИАМО – 9 мар. В Московской области бывшему заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу предъявлено обвинение в мошенничестве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, в 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области», – говорится в сообщении.

В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан.

«На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден к реальному сроку», – подчеркивается в материале.

Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом, тоже самое сделали его ближайшие родственники.

«Седьмого марта Горринг был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по городу Москве, Московской области и ГУ МВД России по Московской области в столичном аэропорту «Внуково», после чего доставлен в ГСУ СК по Московской области», – поясняется в материале.

На допросе Горринг отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

«Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы, а также на выявление иных эпизодов противоправной деятельности Руслана Горринга», – заключается в сообщении.