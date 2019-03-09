РИАМО (КОРОЛЕВ) – 9 мар. В подмосковном Королеве в субботу открыли выставку «Наш Гагарин» в день 85-летия со дня рождения первого космонавта, среди экспонатов выставлены книга с автографом Гагарина, крышка люка корабля «Восток» и редкие фотографии, говорится в сообщении Музейного объединения «Музеи наукограда Королев».



«Девятого марта в отделе «Новейшей истории города» Музейного объединения «Музеи наукограда Королев» состоялось городское праздничное мероприятие, посвященное 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Директор Музейного объединения Куценко представила совместный проект Музея космонавтики (город Москва) и Музейного объединения – выставку «Наш Гагарин». Среди уникальных экспонатов – книга с автографом первого космонавта планеты, крышка люка корабля «Восток», редкие фотографии. Торжественное мероприятие продолжалось 108 минут, ровно столько пробыл в космосе первый космонавт Земли», – отмечается в сообщении.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель руководителя администрации городского округа Королев Московской области Виктория Королева, а воспоминаниями и впечатлениями поделился инструктор Гагарина Иосиф Викторович Давыдов.

Во время литературно-музыкальных пауз прозвучали стихи любимого поэта Гагарина – Сергея Есенина, а также песни о космосе.