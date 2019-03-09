РИАМО – 9 мар. Подмосковные хоккеистки помогли сборной России завоевать серебро на Универсиаде в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Так, 8 марта в рамках Всемирной зимней Универсиады в Красноярске завершился турнир по хоккею с мячом среди женщин. В финале встретились сборные России и Швеции. В упорной борьбе победу одержали шведские хоккеистки со счетом 5:3.

«В первом тайме Ольга Богданова и Анастасия Денисова открыли счет в пользу России – 2:0. В начале второго тайма шведки сравняли счет. Спасти ситуацию попыталась спортсменка из Подмосковья Карина Липанова, которая стала автором третьего гола российской сборной в этом матче», – отмечается в сообщении.

Помимо Липановой, в составе сборной также выступали и другие подмосковные спортсменки – Елизавета Морохотова, Екатерина Спасенко, Ангелина Родина.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что девушки сделали отличный подарок на 8 Марта всем болельщикам из России.

«Серебро – достойный результат нашей сборной, тем более, что комплект медалей по хоккею с мячом среди женщин разыгрывался на Универсиаде впервые. Поздравляю команду и желаю дальнейших успехов!» – заключил он.