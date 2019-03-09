РИАМО - 9 мар. В последний день фестиваля «Московская масленица» проведут состязаниях поваров-любителей, они буду соревноваться в скорости приготовления блинов, принять участие может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Десятого марта у гостей фестиваля «Московская Масленица» есть возможность поучаствовать в азартном и зрелищном кулинарном действе и отточить свое умение печь блины под руководством звездных шеф-поваров.
В начале каждого часа, в 11:00, 12:00 и 13:00, Башкатов и Кацова будут набирать команды из всех желающих гостей фестиваля и предлагать им посоревноваться в скорости приготовления блинов. Задача не из простых, ведь какие именно блины им придется готовить, и участники, и даже сами повара узнают только перед самым началом поединка.
«Рецепты и даже продукты между ними поделит ведущий. И в ходе конкурса он может не раз поменять задание (к примеру, попросить закончить печь блины с грибами и срочно взяться за приготовление блинов с вареньем). А чтобы точно никто не заскучал - во время поединков участникам также придется отвечать на вопросы по истории Масленицы и российских кулинарных традициях», - добавляется в материале.
Оценивать скорость приготовления, вкус и оформление получившихся блюд будет жюри, которое также соберут из гостей фестиваля.
Первая серия кулинарных поединков с успехом прошла на фестивале в субботу. В этот день команды возглавляли известные шеф-повара, участники кулинарных телепроектов Олег Белов и Станислав Валенюк.
Фестиваль «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями «Московской Масленицы» стали 4,75 миллиона человек. Они приобрели около 250 тысяч блинов и посетили в сумме порядка 3 тысяч развлекательных мероприятий.
В 2019 году «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, фолк-концерты и другие развлечения для всей семьи.
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