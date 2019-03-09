РИАМО - 9 мар. В последний день фестиваля «Московская масленица» проведут состязаниях поваров-любителей, они буду соревноваться в скорости приготовления блинов, принять участие может любой желающий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Десятого марта у гостей фестиваля «Московская Масленица» есть возможность поучаствовать в азартном и зрелищном кулинарном действе и отточить свое умение печь блины под руководством звездных шеф-поваров.

«Кулинарные поединки станут кульминацией гастрономического праздника и пройдут с 11:00 до 14:00 на сцене фестивальной площадки на площади Революции. Приглашаем присоединиться к командам звездного повара, героя сериала «Кухня» Михаила Башкатова и ведущей многочисленных кулинарных телешоу, автора кулинарной книги «Не надо думать, надо кушать!» Лары Кацовой», - говорится в сообщении.

В начале каждого часа, в 11:00, 12:00 и 13:00, Башкатов и Кацова будут набирать команды из всех желающих гостей фестиваля и предлагать им посоревноваться в скорости приготовления блинов. Задача не из простых, ведь какие именно блины им придется готовить, и участники, и даже сами повара узнают только перед самым началом поединка.

«Рецепты и даже продукты между ними поделит ведущий. И в ходе конкурса он может не раз поменять задание (к примеру, попросить закончить печь блины с грибами и срочно взяться за приготовление блинов с вареньем). А чтобы точно никто не заскучал - во время поединков участникам также придется отвечать на вопросы по истории Масленицы и российских кулинарных традициях», - добавляется в материале.

Оценивать скорость приготовления, вкус и оформление получившихся блюд будет жюри, которое также соберут из гостей фестиваля.

Первая серия кулинарных поединков с успехом прошла на фестивале в субботу. В этот день команды возглавляли известные шеф-повара, участники кулинарных телепроектов Олег Белов и Станислав Валенюк.

Фестиваль «Московская Масленица» входит в состав цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». В 2018 году гостями «Московской Масленицы» стали 4,75 миллиона человек. Они приобрели около 250 тысяч блинов и посетили в сумме порядка 3 тысяч развлекательных мероприятий.

В 2019 году «Московская Масленица» проходит с 1 по 10 марта на 24 площадках в центре и округах столицы, а также в городских парках. Гостей ждут кулинарные и творческие мастер-классы, подвижные игры, выступления уличных театров, фолк-концерты и другие развлечения для всей семьи.