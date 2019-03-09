Любимый советский киноактер, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в Москве в возрасте 96 лет. За свой долгую актерскую карьеру Этуш сыграл более ста ролей в кино и театре. Самыми запоминающимися стали его комедийные персонажи – товарищ Саахов, дантист Шпак и совсем не страшный Карабас-Барабас. Редакция РИАМО вспомнила самые яркие роли и крылатые фразы любимого артиста.

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Безымянный Саахов

Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. После школы поступил в театральное училище им. Щукина, но не окончил его – ушел добровольцем на фронт. После тяжелого ранения Этуш вернулся на четвертый курс. Молодой актер поступил в театр имени Евгения Вахтангова и начал свой творческий путь с комедийных эпизодов.

С 1950-х годов Этуш начинает сниматься в кино. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 40 фильмах. Его первая роль – в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Однако настоящую славу и народную любовь актеру принесли роли и кинокомедиях Леонида Гайдая.

В комедии 1966 года «Кавказская пленница» Этуш сыграл роль обаятельного негодяя – товарища Саахова. Примечательно, что у его героя в фильме нет имени, только инициалы на двери кабинета – «Заведующий Райкомхозом тов. Саахов Б. Г.» Не все знают и другой интересный факт – в первоначальном варианте товарищ был не Сааховым, а Охоховым.

Немногословный Саахов – мастер крылатых фраз, давно ставших народными.

«Как говорит наш замечательный сатирик Аркадий Райкин, женщина — друг человека».

«Слушай, обидно… Клянусь, обидно… Ну, ничего не сделал, только вошел».

И это только малая их часть.

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Инженер Брунс и дантист Шпак

В 1971 году Этуш сыграл небольшую роль инженера Брунса в гайдаевской экранизации бессмертной книги Ильфа и Петрова «12 стульев». Его герой подарил зрителям неповторимый яркий образ, а также крылатую фразу «Мусик, ну где же гусик?».

В легендарном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года у Этуша снова эпизодическая роль – стоматолога Шпака. Несчастный Шпак, сначала обворованный Жоржем Милославским, а потом чуть не побитый царем Иваном Грозным, делится своими несчастьями с соседями и даже с милицейской собакой.

«Все, что нажито непосильным трудом, всё же погибло!»

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три».

«Эта роль ругательная, и я прошу ее ко мне не применять!».

Конечно, без трогательного Шпака любимая комедия была бы совсем не та!

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Карабас-Барабас и ювелир Жербье

В 1976 году Этуш сыграл роль главного злодея – Карабаса-Барабаса в детском фильме «Приключения Буратино». Однако и злодей в его исполнении к концу фильма перестает быть страшным. Наоборот, привязанного бородой к дереву героя Этуша немного жаль.

«Считаю до трех, а потом как дам больно!» - вот что мы вспоминаем, когда представляем себе незадачливого Карабаса.

Несмотря на возраст, Этуш снимался в кино почти до 90 лет. В 2013 году на экраны вышел фильм «Три мушкетера», где актер сыграл ювелира Жербье, который создал те самые бриллиантовые подвески.

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Награды и книги

В 1964 году Владимир Этуш был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а в 1984 получил звание Народного артиста СССР.

В 2018 году президент России Владимир Путин наградил легендарного актера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Владимир Этуш – не только блистательный артист, но и автор двух книг. В книге 2002 года «И я там был» он рассказывает о своем фронтовом прошлом и начале актерской карьеры.

Во второй своей книге «Все, что нажито...», опубликованной в 2012 году, актер вспоминает свое детство, Великую Отечественную войну, первые роли, своих учителей и товарищей.