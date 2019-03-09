Любимый советский киноактер, народный артист СССР Владимир Этуш скончался 9 марта в Москве в возрасте 96 лет. За свой долгую актерскую карьеру Этуш сыграл более ста ролей в кино и театре. Самыми запоминающимися стали его комедийные персонажи – товарищ Саахов, дантист Шпак и совсем не страшный Карабас-Барабас. Редакция РИАМО вспомнила самые яркие роли и крылатые фразы любимого артиста.
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Безымянный Саахов
Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. После школы поступил в театральное училище им. Щукина, но не окончил его – ушел добровольцем на фронт. После тяжелого ранения Этуш вернулся на четвертый курс. Молодой актер поступил в театр имени Евгения Вахтангова и начал свой творческий путь с комедийных эпизодов.
С 1950-х годов Этуш начинает сниматься в кино. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 40 фильмах. Его первая роль – в исторической картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Однако настоящую славу и народную любовь актеру принесли роли и кинокомедиях Леонида Гайдая.
В комедии 1966 года «Кавказская пленница» Этуш сыграл роль обаятельного негодяя – товарища Саахова. Примечательно, что у его героя в фильме нет имени, только инициалы на двери кабинета – «Заведующий Райкомхозом тов. Саахов Б. Г.» Не все знают и другой интересный факт – в первоначальном варианте товарищ был не Сааховым, а Охоховым.
Немногословный Саахов – мастер крылатых фраз, давно ставших народными.
И это только малая их часть.
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Инженер Брунс и дантист Шпак
В 1971 году Этуш сыграл небольшую роль инженера Брунса в гайдаевской экранизации бессмертной книги Ильфа и Петрова «12 стульев». Его герой подарил зрителям неповторимый яркий образ, а также крылатую фразу «Мусик, ну где же гусик?».
В легендарном фильме «Иван Васильевич меняет профессию» 1973 года у Этуша снова эпизодическая роль – стоматолога Шпака. Несчастный Шпак, сначала обворованный Жоржем Милославским, а потом чуть не побитый царем Иваном Грозным, делится своими несчастьями с соседями и даже с милицейской собакой.
Конечно, без трогательного Шпака любимая комедия была бы совсем не та!
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Карабас-Барабас и ювелир Жербье
В 1976 году Этуш сыграл роль главного злодея – Карабаса-Барабаса в детском фильме «Приключения Буратино». Однако и злодей в его исполнении к концу фильма перестает быть страшным. Наоборот, привязанного бородой к дереву героя Этуша немного жаль.
Несмотря на возраст, Этуш снимался в кино почти до 90 лет. В 2013 году на экраны вышел фильм «Три мушкетера», где актер сыграл ювелира Жербье, который создал те самые бриллиантовые подвески.
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Награды и книги
В 1964 году Владимир Этуш был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а в 1984 получил звание Народного артиста СССР.
В 2018 году президент России Владимир Путин наградил легендарного актера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Владимир Этуш – не только блистательный артист, но и автор двух книг. В книге 2002 года «И я там был» он рассказывает о своем фронтовом прошлом и начале актерской карьеры.
Во второй своей книге «Все, что нажито...», опубликованной в 2012 году, актер вспоминает свое детство, Великую Отечественную войну, первые роли, своих учителей и товарищей.
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