РИАМО – 9 мар. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Владимира Этуша в связи с его кончиной, он назвал актера мужественным и честным человеком, сообщается на сайте Кремля.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Искренне разделяю постигшее вас горе. Ушел из жизни Владимир Абрамович Этуш – фронтовик-доброволец, мужественный, честный человек. Владимир Этуш был поистине народным артистом, подлинной легендой знаменитой вахтанговской школы», – отметил Путин.

Он добавил, что актера знали и любили миллионы людей за верность своему призванию и замечательные работы в театре и кинематографе, за молодость души и щедрость таланта.

«Светлая память о Владимире Абрамовиче Этуше навсегда сохранится в наших сердцах», – заключил президент.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.