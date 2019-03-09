РИАМО - 9 мар. В подмосковном Волоколамске 10 марта пройдет праздник проводов зимы, на Масленицу гостей ожидают балаганные увеселения, аттракционы, мастер-классы по изготовлению куклы и соревнования по стрельбе из лука, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Десятого марта с 12:00 до 15:00 состоятся проводы Масленицы в Волоколамске. Гостей ждут традиционные масленичные обряды и обычаи, балаганные увеселения, аттракционы, театрализованные действа и шуточные сценки, хороводы и игры, деревенские игрища и потехи, мастер-классы по изготовлению масленичной куклы, соревнования по стрельбе из лука», - говорится в сообщении.

Все желающие смогут полакомиться горячими блинами, погреться чаем. В финале праздника - сожжение масленичного чучела.