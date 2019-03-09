РИАМО - 9 мар. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и в подмосковном «Жуковском» в субботу задержали и отменили 52 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

С утра в воздушных гаванях количество отмененных и задержанных рейсов составляло 21, днем 34.

Так, в международном аэропорту «Домодедово» семь рейсов задержали, еще 12 отменили. В аэропорту «Шереметьево» 18 рейсов задерживаются, один отменен. Во «Внукове» семь рейсов задержали, шесть отметили.

Согласно онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этой воздушной гавани отменен один рейс, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и (или) акустической форме.

В Московском регионе на субботу был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра.