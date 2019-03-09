РИАМО - 9 мар. Минтруд РФ назвал самые подходящие для быстрого трудоустройства профессии, сообщает RussiaToday.

«Первыми в списке значатся специалисты в области здравоохранения: врачи и средний медицинский персонал. Далее идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности, в области электротехники и электроники, в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве», – говорится в сообщении.

Замыкают топ-3 самых простых для трудоустройства профессий – работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности.

А дольше всех в стране трудоустроиться не смогут неквалифицированные работники.