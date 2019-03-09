РИАМО – 9 мар. Сотрудник посольства США утром в субботу пытался провезти в аэропорту «Шереметьево» в багаже мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества, сообщает ТАСС.

«Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта «Шереметьево» при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину» – сказал собеседник агентства в МИД России.

Он добавил, что вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем.

«Она без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса», – пояснил собеседник.

Посольство США уже известили об инциденте линейным управлением МВД России по аэропорту «Шереметьево».

«Надеемся, что оно разъяснит поведение своего работника», – резюмировал собеседник.