РИАМО – 9 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, который скончался в субботу на 97-м году жизни, сообщается на официальном сайте мэр столицы.

«С глубокой скорбью узнал о кончине всенародно любимого артиста Владимира Абрамовича Этуша. Ушел из жизни выдающийся актер-фронтовик, внесший огромный вклад в развитие отечественного искусства и приумножение традиций вахтанговской школы», – отметил Собянин.

Градоначальник напомнил, что за десятилетия богатой творческой деятельности Этуш создал яркую и уникальную галерею образов – комедийных, лирических, драматических, – вошедших в золотой фонд нашего театра и кино.

«На популярных фильмах с участием легендарного мастера выросло несколько поколений зрителей. Обладая педагогическим даром, необыкновенным обаянием и высокими человеческими качествами, Владимир Этуш воспитал целую плеяду молодых талантливых актеров, достойно продолжающих дело учителя», – подчеркнул Собянин.

Светлая память об артисте навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и многочисленных поклонников, уверен мэр столицы.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.