РИАМО - 9 мар. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил соболезнования родным и коллегам скончавшегося в субботу народного артиста СССР Владимира Этуша и отметил, что крылатые фразы его героев останутся в памяти навсегда.

Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Ушел Владимир Этуш. Легенда кино, талантливый Мастер. Его ставшие крылатыми фразы из любимейших фильмов - навсегда с нами. Выражаю глубокие соболезнования родным, коллегам и поклонникам таланта Владимира Абрамовича. Светлая память о великом артисте сохранится в наших сердцах», – написал Шапошников в Twitter.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.