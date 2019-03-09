РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Дети из Подольска могут принять участие в конкурсе рисунков и видеопроектов на тему раздельного сбора мусора, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник регионального оператора по вывозу бытовых отходов.

«Чеховский филиал «ООО «МСК-НТ» объявляет конкурс рисунков и видеопроектов «Почему я разделяю мусор» или «Мое настоящее – это наше будущее». Конкурс рисунков проводят среди детей 8-12 лет, видеопроектов – подростков от 12 до 18 лет. Работы на конкурс принимаются с 9 марта по 10 мая по номинациям: «Лучший рисунок» и «Лучший видеопроект»», – сказал собеседник агентства.

По окончании приема поступившие рисунки и проекты передаются в экспертную комиссию. Итоги конкурса подведут 18 мая 2019 года на празднике-фестивале «Экодвор».

«Работы участников нужно направлять в Чеховский филиал «ООО МСК-НТ» на электронную почту konkyrsrso@yandex.ru или нарочным по адресу: город Чехов, улица Земская, дом №8. Размер рисунков должен быть не больше формата листа А3, выполненных в любой технике. Формат видеопроектов – mp4, продолжительностью не более 4 минут», – дополнил представитель регионального оператора.

Все работы нужно сопроводить информацией об их авторе, указав фамилию, имя, отчество, возраст, место учебы, контактную информацию (почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты). Кроме того, нужно написать согласие на обработку персональных данных Главным управлением социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области и/или лицом, осуществляющим обработку персональных данных по поручению ГУСК в целях проведения конкурса и опубликования его результатов.

Участники конкурса, занявшие первые 20 мест в каждой из номинаций, награждаются дипломами участников, их работа войдут в итоговый буклет по материалам конкурса. За первые три места в каждой из номинаций также вручат ценные призы – сертификаты магазинов электроники.

Конкурс проводится с целью привлечения жителей к защите окружающей среды через разные формы творчества, формирования практики раздельного сбора отходов и популяризации государственной реформы обращения с отходами и раздельного сбора отходов на территории городских округов Подольск, Чехов, Серпухов, Протвино и Пущино.