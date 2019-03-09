РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске нашли пропавшую 14-летнюю Викторию Озеревскую, о которой ничего не було известно с 7 марта текущего года, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Озеревскую 2004 года рождения искали полиция, родственники и активисты движения «Лиза Алерт». Информацию о пропавшем подростке распространяли в соцсетях, добровольцы обходили места, где ее видели свидетели. Также всех владеющих какой-либо информацией о ее местонахождении просили позвонить по многоканальному телефону движения или «112».

«Найдена, жива», - говорится в сообщении.