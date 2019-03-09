РИАМО – 9 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона весело проводить зиму, масленичные гуляния будут развернуты во многих населенных пунктах региона.

«Празднуем масленицу! Мероприятий очень много! Ждем всех на гулянья!» – написал губернатор Подмосковья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 4 по 10 марта Московская область будет отмечать Широкую Масленицу. Помимо традиционных хороводов и сжигания чучела Масленицы в Шахматово, например, устроят катания с горы на лошадях и собаках, в МВК «Новый Иерусалим» покажут спектакли московских театров, а в Мелихове выступит настоящий казачий хор и пройдет концерт классической музыки.

Главные масленичные гуляния развернуться в усадьбе Захарово, где можно будет не только угоститься блинами, но и поучаствовать в традиционных русских забавах – кулачных боях, перетягивании каната и взятии снежного городка. Хозяином праздника станет боярин Одинец, который и будет приглашать гостей на праздничную ярмарку, где можно приобрести павловопосадские платки, тульские самовары, питерское литье, сибирский иван-чай и многое другое.