РИАМО - 9 мар. Народный артист России, депутат МГД, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил актерское мастерство и профессионализм Владимира Этуша и добавил, что был счастлив учиться у великого актера.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Умер мой учитель, уникальный актер, педагог, великий человек Владимир Абрамович Этуш. Никогда не забуду то актерское мастерство, профессионализм, которые он прививал своим личным актерский примером. Он является частью великих Вахтанговцев, которые снискали славу по всему миру. Я счастлив, что был его учеником», – написал Герасимов в Facebook.

Он подчеркнул, что преклоняется перед поступком Этуша, как гражданина, когда он отказался уезжать в эвакуацию, и с московским ополчением ушел на фронт, прошел пол-Европы и после тяжелого ранения вернулся в столицу.

«Дорогой Владимир Абрамович, мы - твои ученики, любили, любим и будем любить и помнить тебя», – заключил Герасимов.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

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