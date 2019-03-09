РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске 6 апреля в спортивном зале МУ «СК Зевс» 6 апреля состоится открытое первенство Подольска по гиревому спорту с параллельным зачетом среди юношей и ветеранов, сообщается в группе «Первенство городского округа Подольск по гиревому спорту» в соцсети «ВКонтакте».

«В спортивном зале МУ «СК Зевс» 6 апреля 2019 года состоится открытое первенство Подольска по гиревому спорту с параллельным зачетом среди юношей и ветеранов. Дисциплины: двоеборье у мужчин и рывок у женщин. Возможен отдельный зачет среди мужчин в толчке по длинному циклу (при поступлении достаточного количества заявок на участие). Во всех упражнениях регламент времени сокращен до 5 минут», - говорится в сообщении.



Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подавать до 4 апреля на электронный адрес: sportivnyj.servis@bk.ru или текстовым сообщением на телефонный номер: 8 (925) 941-19-20. Необходимо указать: ФИО, дату рождения, спортивный клуб и его ведомственную принадлежность, населенный пункт, примерный собственный вес. Предварительная регистрация обязательна.



По прибытии в мандатную комиссию представляются следующие документы: именная заявка по установленной форме, заверенная врачом и печатью медицинского учреждения; паспорт (документ, удостоверяющий личность) каждого участника. Если спортсмен выступает индивидуально, то вместо заявки ему нужно представить медицинскую справку о допуске к соревнованиям.