РИАМО – 9 мар. На доме, в котором жил актер Владимир Этуш, и месте его работы могут разместить памятные доски, сообщил РИАМО в субботу председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Народный артист СССР Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Это великий гражданин нашего города, нашей страны. И, вне всякого сомнения, память о нем должна сохраниться не только в сердцах, но и выразиться в установке памятной доски на его доме. И если поступит предложение от театра или Щукинского училища, я бы с удовольствием поддержал установку его памятного знака или бюста в том месте, где он работал», – сказал Герасимов.

Он добавил, что если будут поступать предложения о проведении театральных фестивалей в память о Этуше, то правительство Москвы их поддержит.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.