РИАМО – 9 мар. Пользователи соцсетей скорбят по народному артисту СССР Владимиру Этушу, который скончался в субботу в возрасте 96 лет.

«Ушел великий Этуш… Спасибо тебе за то, что ты подарил и даришь нам много радости и счастья», – написал в Twitter пользователь с ником @vozvr.

@ElenaShev уточнила, что актер долгие годы посвятил себя служению в театре имени Евгения Вахтангова.

«Владимир Этуш RIP. Остались только Лановой и Борисова. Великие Вахтанговцы уходят», – дополнила пользовательница.

@ShakinVladimir принес свои соболезнования родным и близким Владимира Абрамовича.

«Жаль, очень жаль... Вечная и светлая память Великому артисту!» – подчеркнул он.

Для многих соотечественников актер стал символом беззаботного детства.

«Владимир Абрамович Этуш. Любимый в детстве Карабас-Барабас. Безжалостное время. Земля пухом», – написал в Twitter пользователь с ником @_cxim.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.