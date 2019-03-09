РИАМО – 9 мар. Актеры и работники столичного Театра имени Евгения Вахтангова соболезнуют близким и семье артиста Владимира Этуша, который ушел из жизни в субботу, сообщается на официальном сайте театра.

«С великой скорбью сообщаем. Сегодня на 97-м году ушел из жизни народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», – говорится в сообщении.

Семье артиста работники театра выразили слова соболезнования.

«Приносим глубокие соболезнования родным и близким великого и неповторимого Артиста, Гражданина, Человека», – добавляется в материале.

Артист будет похоронен на Новодевичьем кладбище. О дате и времени будет сообщено дополнительно.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

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