РИАМО – 9 мар. Народного артиста СССР Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище, в аллее актеров Театра имени Вахтангова, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Об этом радиостанции сообщила дочь актера Раиса Этуш.

«Прощание состоится в Театре Вахтангова, дата и время будут известны позже», – сказала она.

Актер столичного Театра имени Вахтангова Владимир Этуш скончался в субботу на 97-м году жизни.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина.

На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.