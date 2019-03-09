РИАМО – 9 мар. На ВДНХ стартовала «Неделя Гагарина», приуроченная к 85-летию со дня рождения легендарного космонавта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Посетителей центра «Космонавтика и авиация», который расположен в обновленном павильоне № 34 «Космос», ждут тематические экскурсии. На них расскажут о космической истории страны и полете Юрия Гагарина.

«85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. Как простой русский парень стал мировой суперзвездой? Об этом расскажут в павильон «Космос» на ВДНХ, где стартовала неделя Гагарина. Кстати, Юрий Алексеевич был в этом павильоне в 1965-м, встречался с гостями выставки», – сказал мэр столицы Сергей Собянин.

Пользователей официальных сообществ ВДНХ приглашают присоединиться к прямому эфиру с летчиками-космонавтами Федором Юрчихиным и Александром Александровым 11 марта в 16:00, а также принять участие в онлайн-викторинах. Победителей наградят бесплатными билетами в центр и 5D-кинотеатр «Космическая сфера».

«А в Музее космонавтики на этой неделе открылась выставка «Юрий Гагарин: «Я простой советский человек». Большинство экспонатов – вещи, которые в разные годы принадлежали Гагарину, – привезли в Москву из региональных музеев», – заключается в сообщении.